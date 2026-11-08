Россия атаковала Ровенщину: повреждено предприятие и жилой дом

Фото: ГСЧС Ровенской области

На протяжении ночи 8 ноября российские войска атаковали Ровенскую область. Последствия вражеского удара зафиксировали на Сарненщине

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, на территории гражданского предприятия разрушено одно из зданий. Там также возник пожар. На месте работают соответствующие службы.

Кроме того, в двухэтажном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден фасад.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, 6 ноября российские войска также атаковали Ровенскую область. В результате удара в одном из сел Сарненского района погиб мужчина. Кроме того, повреждения получили жилой дом и грузовик.