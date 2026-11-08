Российский БпЛА атаковал Хмельницкий: повреждены жилые дома

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

В Хмельницком в результате атаки российского беспилотника повреждены частные жилые дома. В многоэтажках выбиты окна

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительной информации, один человек травмировался, но госпитализация ему не понадобилась.

На месте работали саперы ГСЧС, обследовавшие прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 7 ноября в Киеве в результате российской атаки беспилотников возникли пожары в Шевченковском и Оболонском районах. В Шевченковском районе БпЛА попал в частный жилой дом, также повреждены два соседних дома.