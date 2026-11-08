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08 ноября 2026, 09:04

Российский БпЛА атаковал Хмельницкий: повреждены жилые дома

08 ноября 2026, 09:04
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Фото: ГСЧС Хмельницкой области
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В Хмельницком в результате атаки российского беспилотника повреждены частные жилые дома. В многоэтажках выбиты окна

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительной информации, один человек травмировался, но госпитализация ему не понадобилась.

На месте работали саперы ГСЧС, обследовавшие прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 7 ноября в Киеве в результате российской атаки беспилотников возникли пожары в Шевченковском и Оболонском районах. В Шевченковском районе БпЛА попал в частный жилой дом, также повреждены два соседних дома.

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война Хмельницкий БПЛА атака российская армия частные дома многоэтажки
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