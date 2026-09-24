Враг ударил дронами и артиллерией по Никопольщине: поврежден дом, есть раненый
В ночь на 24 сентября русские войска атаковали Никопольский район беспилотниками и артиллерией
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая и Покровская громады. В результате атак поврежден многоквартирный дом и автомобиль.
Ранения получил 39-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.
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