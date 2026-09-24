Массированная атака на Одесщину: повреждена больница, ТЦ и склады, есть пострадавшие
Ночью 24 сентября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под ударом оказались Одесса и Белгород-Днестровский район
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
Из-за попадания в ранее атакованный торговый центр произошел масштабный пожар. Спасатели его ликвидировали.
По другому адресу из-за попадания загорелся двухэтажный частный дом. Пострадали два человека.
Кроме того, в Одессе повреждено 10-этажное нежилое здание, где также возник пожар, и кровля 7-этажной городской больницы. Выбиты окна в гимназии и четырех домах, повреждены три автомобиля.
В Белгород-Днестровском районе в результате атаки выбиты окна в трех частных домах.
Ликвидацию последствий и работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
Все соответствующие службы работают на местах, а правоохранители документируют последствия вражеских ударов.
Напомним, в ночь на 24 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину баллистикой, "Цирконами" и беспилотниками.