Миллионы, прокурорский брак и новая любовь: что известно о жене Руслана Кравченко

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Отставка Руслана Кравченко с должности генерального прокурора 7 сентября привлекла внимание не только к его работе, но и к личной жизни

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СМИ и ЦПК.

Отмечается, что это произошло на фоне расследования НАБУ и САП по поводу возможной коррупционной схемы, связанной с "крышеванием" колл-центров с участием работников Офиса Генерального прокурора.

После этого в сети начали активно обсуждать жену Кравченко – Александру Шовкопляс. В частности, внимание привлекли ее предыдущий брак, связки с прокурорской средой и многомиллионные доходы от предпринимательской деятельности.

По данным Центра противодействия коррупции и журналиста Юрия Николова, Кравченко и Шовкопляс поженились весной 2026 года. Об этом стало известно после изменений в государственных реестрах: ФЛП Александры Владимировны Шовкопляс сменил фамилию на Кравченко.

До этого Александра была замужем за Максимом Шовкоплясом, который работал прокурором Специализированной экологической прокуратуры Харьковщины. В июле 2025 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в пособничестве завладению зерном Государственного резерва Украины почти на 12 млн грн.

По версии следствия, участники схемы пытались вывезти с государственного предприятия более 1,5 тысяч тонн зерна, создав видимость, что оно принадлежит частной компании. Часть недостатка, по данным следствия, планировалось скрыть путем списания зерна в качестве отходов.

В то же время, еще до официального оформления брака Кравченко и Александра Шовкопляс публично появлялись вместе. В 2025 году Кравченко посетил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, где вручил почетные грамоты сотрудникам. Среди награжденных была и Александра Шовкопляс – тогда еще под фамилией предыдущего мужчины.

Особое внимание привлекают доходы Александры Шовкопляс. Ее ФЛП зарегистрировали в июле 2020 года. По данным, приведенным в декларациях ее бывшего супруга, уже с 2021 года предпринимательские доходы женщины составляли несколько миллионов гривен в год. В общей сложности за пять лет ФЛП получил более 26,7 млн грн дохода.

Финансовый вопрос стал актуален и после того, как стало известно об аренде семьей Кравченко дома площадью около 280 квадратных метров в Козине. Семья арендует это жилье с мая 2026 года. По данным Bihus.Info, речь идет о большом доме с просторной придомовой территорией.

В Центре противодействия коррупции заявили, что происхождение многомиллионных доходов Александры Шовкопляс требует особого внимания.

"Со старта" иметь доход за год в 5 миллионов гривен – выглядит как очень сомнительная история. Особенно трудно поверить в законность происхождения таких доходов после дела "Карфаген", где мы увидели, как у родственников и окружения прокуроров системно открывались ФЛПы с миллионным доходом с единственной целью – легализации незаконно полученных денег", –сказала Наталья.

Дело "Карфаген": подробности

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гайовская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.

– заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн. Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога.

– 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога. Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.

Следственные действия также проводились в отношении других должностных лиц и лиц, которых правоохранители проверяют на возможную причастность к схеме.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.

Уже к вечеру 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с должности. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.