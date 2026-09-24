В Хмельницком БпЛА попал в многоэтажку

Фото: Суспильне Хмельницкий

Утром 24 сентября в Хмельницком в результате атаки ударного беспилотника зафиксировали попадание в жилой многоэтажный дом

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, на место происшествия выехали все необходимые службы.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что в многоэтажке выбиты окна, повреждены балконы, а также автомобили.

Как известно, в ночь на 24 сентября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Воздушная тревога в столице была объявлена после полуночи 24 сентября в 00:54. Впоследствии раздалась серия взрывов.

Кроме столицы, оккупанты снова терроризируют мирные города Украины. Из-за новых воздушных угроз в ряде областей объявили тревогу.