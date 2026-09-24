Российский обстрел Киевщины: повреждения в пяти районах, трое раненых
Киевщина пережила очередную вражескую атаку. В сутки и ночь последствия зафиксировали в четырех районах области
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Травмированы три человека. В Бучанском районе 76-летний местный житель получил осколочные ранения, ссадины лица, он находится в состоянии эмоционального шока и стресса. Еще двое мужчин получили тяжелые травмы: один имеет открытый перелом предплечья, рваную рану надбровной дуги и ушиб грудной клетки, а другой – рваную рану лобного участка головы. Обоих госпитализировали.
Последствия обстрелов в регионе:
- В Бучанском районе повреждены 14 объектов. Среди них – шесть частных домовладений, складское, производственно-складское и административное помещение, территория коммунального предприятия, админздание, объект инфраструктуры и две легковушки.
- В Обуховском районе повреждены два частных домовладения.
- В Фастовском районе – производственное помещение и транспортное средство.
- В Вышгородском районе – объект инфраструктуры.
- В Бориспольском районе повреждено частное домовладение.
На местах продолжают работать полицейские и спасатели.
Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.
Утром в Дарницком районе столицы в результате вражеского попадания загорелись припаркованные автомобили.