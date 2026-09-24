Фото: полиция

Киевщина пережила очередную вражескую атаку. В сутки и ночь последствия зафиксировали в четырех районах области

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Травмированы три человека. В Бучанском районе 76-летний местный житель получил осколочные ранения, ссадины лица, он находится в состоянии эмоционального шока и стресса. Еще двое мужчин получили тяжелые травмы: один имеет открытый перелом предплечья, рваную рану надбровной дуги и ушиб грудной клетки, а другой – рваную рану лобного участка головы. Обоих госпитализировали.

Последствия обстрелов в регионе:

В Бучанском районе повреждены 14 объектов. Среди них – шесть частных домовладений, складское, производственно-складское и административное помещение, территория коммунального предприятия, админздание, объект инфраструктуры и две легковушки.

В Обуховском районе повреждены два частных домовладения.

В Фастовском районе – производственное помещение и транспортное средство.

В Вышгородском районе – объект инфраструктуры.

В Бориспольском районе повреждено частное домовладение.

На местах продолжают работать полицейские и спасатели.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.

Утром в Дарницком районе столицы в результате вражеского попадания загорелись припаркованные автомобили.