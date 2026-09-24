РФ запустила на Украину баллистику, "Цирконы" и беспилотники: сколько удалось сбили
В ночь на 24 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг атаковал:
- противокорабельными ракетами "Циркон";
- баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23;
- 282 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, боражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия".
Основные направления удара – Одесская, Киевская.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 227 целей:
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;
- 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 219 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.