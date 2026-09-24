Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал:

противокорабельными ракетами "Циркон";

баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23;

282 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, боражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Основные направления удара – Одесская, Киевская.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 227 целей:

4 противокорабельные ракеты "Циркон";

3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

219 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.