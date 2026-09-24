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24 сентября 2026, 09:36

42 тысячи абонентов без света: в Харьковской области ликвидируют последствия непогоды

24 сентября 2026, 09:36
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Фото: Харьковская ОВА
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В Харьковской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас без электроснабжения остаются около 42 тысяч абонентов в 25 населенных пунктах

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Больше обесточений зафиксировано в Лозовском и Харьковском районах.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Напомним, в начале сентября в Луцке из-за сильного ливня подтопило отдельные участки города. В частности, значительное количество осадков повлекло за собой накопление воды на проспекте Возрождения.

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