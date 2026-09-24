Шестеро погибших и десять раненых: последствия российских атак на Харьковщине
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по восьми населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли шесть человек, еще десять пострадали
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в селе Старая Гнилица Малиновской общины погибли пять человек, еще восемь получили ранения.
Возле села Безруки Дергачевской общины погиб 68-летний мужчина, 52-летняя женщина получила ранения. В поселке Слатино этой же общины пострадал 63-летний мужчина.
Для атак по Харьковщине российские войска применили два БпЛА типа Герань-2, один БпЛА типа Молния, пять FPV-дронов и десять безпилотников, тип которых устанавливается.
В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Богодуховском районе поврежден автомобиль в Золочеве.
- В Изюмском районе повреждены четыре гаражных бокса в Красной Поляне и автомобиль в Сухом Яру.
- В Харьковском районе повреждены электросети в Элитном и два автомобиля в Слатино и возле Безруков.
- В Лозовском районе поврежден частный дом в Близнецах.
- В Чугуевском районе повреждена ферма в Старой Гнилице.
Напомним, российские войска 23 сентября нанесли удары по Сумской общине с применением управляемых авиабомб и дальнобойного оружия. В результате вражеских обстрелов ранения получили 11 человек.