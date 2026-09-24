Актриса Дарья Трегубова призналась, сколько денег тратит на одежду

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Актриса Дарья Трегубова призналась, что любит украинские бренды. Она рассказала, какие в ее гардеробе самые дорогие и дешевые вещи

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Ведущая объяснила, что из-за профессии ей часто приходится перевоплощаться, или выбирать вечерние наряды. По ее мнению, нет универсального списка реки для каждой женщины, потому что каждый человек выбирает что-то свое.

Самыми дорогими вещами в своем гардеробе Дарья Трегубова называет несколько дизайнерских сумок. Что касается самых дешевых вещей, то это покупки, сделанные во время путешествий.

"Самые дешевые - голубая майка, которую я в этом году купила на Сардинии в крошечном китайском магазинчике, и брюки, которые я купила во Вьетнаме перед походом в самую большую в мире пещеру. А в общем, когда ты чувствуешь себя целостной личностью, то и в майке за 200 гривен, и с суммой за 10 тысяч долларов все равно ценишь себя", - говорит Трегубова.

Напомним, ранее Дарья Трегубова рассказала, что в ее квартире в Лукьяновском районе столицы в результате атаки россиян разбило окна и вынесло двери. На кадрах она показала, как после обстрела выглядело ее жилище.