Фото: ГСЧС

Утром 24 сентября российские войска нанесли очередной удар по столице. В Дарницком районе в результате вражеского попадания загорелись припаркованные автомобили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар ликвидировали спасатели. Огонь полностью уничтожил три автомобиля, еще более 10 машин получили повреждения.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.