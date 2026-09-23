Украина уже потеряла почти половину всех складских помещений по данным Finance Times. И только за последнее время – с начала массового применения реактивных шахедов – потеряла половину от этой половины

Украина уже потеряла почти половину всех складских помещений по данным Finance Times. И только за последнее время – с начала массового применения реактивных шахедов – потеряла половину от этой половины

Удар по продуктовым складам в Одесской области ночью 21 сентября. Фото: ОВА

Президент лечит пробелы в ПВО анонсами новых реактивных дронов-перехватчиков. Вчера с их помощью уже сбили два реактивных шахеда. Но даже если количество сбитых целей будет расти каждый день в геометрической прогрессии, мы потеряем все склады раньше, чем враг потеряет шахеди, производство которых тоже наращивается с каждым днем.

Снова чьи-то халатность, недальновидность и тупость превращают в "победу" – будто и не было известно о реактивных шахедах еще полтора года назад. Снова вместо системных, правильных решений вроде малых ЗРК с дешевыми ракетами предлагается очередное "ноу-хау", очередной "уникальный" "украинский трехколесный велосипед" в виде "дронов-перехватчиков", которые так ценит наше высшее военно-политическое руководство, никогда не имевшее базовых знаний в точных науках и технике.

Следствием этой катастрофической ошибки в организации ПВО станет потеря не только всех оставшихся складов в течение ближайших месяцев, но и целых секторов экономики, рабочих мест, доходов населения и поступлений в бюджет.

Никто за это не наказан, никакой работы над ошибками не сделано. За все заплатит бизнес и население, которое сегодня с удовольствием в очередной раз проглотило пилюли надежды на новое "чудо-оружие", которое не спасет.

На противоположном полюсе – москва, которая вовсе не "пылает", как утверждают пропагандистские каналы, и ПВО москвы не "пробито", несмотря на самую-самую массированную атаку в истории, и только потому, что москву охраняют ракеты, а не дроны-перехватчики. Ракеты, которые действуют автоматически, не зависят от погоды, от усталости и квалификации оператора, которые с математической точностью сбивают все, что летит и пытается "пробить ПВО" москвы.

Тем не менее, наш велосипед – лучший велосипед в мире. Ради него не жалко и экономики.