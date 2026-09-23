Силы обороны поразили пункты управления БПЛА, склад "Рубикона" и позиции оккупантов
В течение 22 сентября и ночью на 23 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в районах населенных пунктов Новоселовка Первая и Дачное в Донецкой области поражены пункты управления беспилотниками врага. Кроме того, в районе Волновахи уничтожен склад БПЛА подразделения "Рубикон".
Также украинские воины нанесли удары по объектам материально-технического обеспечения войск РФ:
- в районе населенного пункта Кундрюче на Луганщине поражен склад горюче-смазочных материалов;
- в районах Горняка и Большой Шишевки Донецкой области – склады материально-технических средств.
В районе Красногоровки зафиксировано поражение сосредоточения живой силы вражеского подразделения БПЛА.
Напомним, за прошедшие сутки и ночью 22 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским НПЗ в Самаре и Башкортостане, которые обеспечивают топливом оккупационную армию.