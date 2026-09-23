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Полицейские задержали жителя одного из сел Козелецкой громады, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Правоохранителям поступила информация о том, что 43-летний мужчина совершает действия сексуального характера относительно своей 13-летней падчерицы. По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет).

Во время проведения следственных действий полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Фигурант признался в содеянном и дал подробные показания.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киевской области осудили бывшего пастора за изнасилование 13-летней девушки. Ему назначили к 13 годам лишения свободы.