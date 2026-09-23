Украинские военные зачистили участок возле Торецкого – DeepState

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил OSINT-проект DeepState, передает RegioNews.

"Силы Обороны Украины провели зачистку вблизи Торецкого", – говорится в сообщении проекта.

По данным карт DeepState, площадь района проникновения, обозначенного как серая зона, за сутки сократилась на 6,79 кв. км – с 235,93 до 229,14 кв. км.

Информация о ситуации на этом участке фронта может изменяться в соответствии с оперативными данными.

Напомним, в начале сентября российские оккупанты продвинулись в Васильевском и Пологовском районах на Запорожье. В частности, вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Гуляйпольское и Варваровка.