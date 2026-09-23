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23 сентября 2026, 10:59

Взрывчатка в мусорном баке: СБУ предотвратила теракт в центре Ровно

23 сентября 2026, 10:59
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Фото: СБУ
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СБУ предотвратила теракт в центре Ровно. Правоохранители задержали российского агента, готовившего подрыв возле одного из государственных учреждений города

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина заложил самодельное взрывное устройство в мусорный бак у административного здания и сообщил об этом куратору из РФ через мессенджер.

По замыслу российских спецслужб, взрывчатку должны были дистанционно активировать в час пик, чтобы повлечь как можно больше жертв среди гражданских.

СБУ разоблачила замысел и задержала агента, когда тот пытался скрыться с места запланированного теракта. Взрывное устройство было удалено и обезврежено.

По данным следствия, задачу РФ выполнял курьер местного сервиса доставки. Российские спецслужбы завербовали его через Telegram-каналы, где предлагали "легкий заработок".

После вербовки мужчина под видом работы курьером ездил по городу на мопеде и фотографировал внешние периметры и парковки государственных учреждений. Собранные материалы он посылал российскому куратору.

Впоследствии куратор передал агенту координаты схрона, откуда тот забрал самодельное взрывное устройство дистанционного действия.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с разведывательными фотографиями и перепиской с представителем российских спецслужб.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – оконченное покушение на совершение террористического акта.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос дополнительной квалификации его действий как государственной измены.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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СБУ теракт Ровно агент рф сотрудничество с врагом мусорный бак российские агенты
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