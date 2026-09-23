Фото: полиция

ДТП произошло на 58 километре автодороги Киев – Чоп в Бучанском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 40-летний водитель авто Audi Q8 не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, которым управлял 48-летний мужчина.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили две пассажирки автомобиля Toyota – 49-летняя женщина и 16-летняя девушка. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 21 сентября на Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате ДТП 35-летний пассажир Chevrolet погиб на месте. Травмированного водителя легковушки и 22-летнюю пассажирку доставили в больницу. Водители грузовиков не пострадали.