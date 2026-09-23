Россияне атаковали Волынь: есть попадание в объект инфраструктуры

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Утром 23 сентября в Ковеле на Волыни во время воздушной тревоги раздались взрывы. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в объект инфраструктуры

Об этом сообщил городской совет Ковеля, передает RegioNews.

Также жители общины сообщают о повреждении имущества. В основном речь идет о выбитых и поврежденных окнах.

В городском совете призвали жителей во время воздушных тревог не пренебрегать правилами безопасности и по возможности находиться в укрытиях. Если таковой способности нет, советуют держаться подальше от окон.

В огромаде работает специальная комиссия, которая обследует и фиксирует повреждение недвижимого имущества. Это необходимо для дальнейшего возмещения ущерба и оказания помощи жителям.

Сообщить о поврежденном результате атаки имуществе можно на горячую линию городского головы по номеру 0 800 219 019.

Напомним, в ночь на 23 сентября РФ атаковала Украину 161 ударным БПЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.