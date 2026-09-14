Зеленский отстранил генпрокурора Руслана Кравченко от должности

Фото: Руслан Кравченко/Фейсбук

Соответствующий указ глава государства подписал 14 сентября 2026, передает RegioNews .

В документе отмечается, что решение принято в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Она дает президенту право отстранять во время военного положения должностных лиц, назначение которых относится к его полномочиям.

Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.