Зеленский отстранил генпрокурора Руслана Кравченко от должности
Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора
Соответствующий указ глава государства подписал 14 сентября 2026, передает RegioNews .
В документе отмечается, что решение принято в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".
Она дает президенту право отстранять во время военного положения должностных лиц, назначение которых относится к его полномочиям.
Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.
Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.
Впоследствии стало известно, что генпрокурор уехал за границу. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.