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23 сентября 2026, 12:26

В Хмельницком электропитбайк столкнулся с коммунальным транспортом: водитель погиб

23 сентября 2026, 12:26
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Фото: Национальная полиция
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В Хмельницком правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб водитель электропитбайка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 23 сентября около 00:10 на улице Шевченко.

По предварительным данным, неустановленный водитель электропитбайка в возрасте 40-45 лет столкнулся с коммунальным транспортом, за рулем которого находился 61-летний житель Хмельницкого района.

В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Полицейские устанавливают его личность.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Житомире мусоровоз насмерть сбил 23-летнюю девушку на придомовой территории. 53-летний житель Житомира, управляя мусоровозом Ford Trucks и двигаясь по придомовой территории, совершил наезд на пешеходку.

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