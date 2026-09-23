В Хмельницком электропитбайк столкнулся с коммунальным транспортом: водитель погиб

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб водитель электропитбайка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 23 сентября около 00:10 на улице Шевченко.

По предварительным данным, неустановленный водитель электропитбайка в возрасте 40-45 лет столкнулся с коммунальным транспортом, за рулем которого находился 61-летний житель Хмельницкого района.

В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Полицейские устанавливают его личность.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Житомире мусоровоз насмерть сбил 23-летнюю девушку на придомовой территории. 53-летний житель Житомира, управляя мусоровозом Ford Trucks и двигаясь по придомовой территории, совершил наезд на пешеходку.