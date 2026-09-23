На Ровенщине 17-летняя мотоциклистка врезалась в магазин: у нее перелом черепа

Фото: Национальная полиция

В селе Верба Дубенского района произошло ДТП, в результате которого тяжело травмировалась 17-летняя мотоциклистка. Автопроисшествие произошло 21 сентября около 16:00 на улице Церковной

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, несовершеннолетняя местная жительница, управляя мотоциклом Lifan, не справилась с управлением и врезалась в стену магазина.

Девушку с переломом черепа госпитализировали в больницу.

Как установили полицейские, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Кроме того, 17-летняя девушка не имела водительского удостоверения и во время движения была без мотошлема.

Пассажир мотоцикла, 13-летняя девушка, была в мотошлеме и в результате ДТП не травмировался.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи приступили к судебному расследованию по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате ДТП 35-летний пассажир Chevrolet погиб на месте. Травмированного водителя легковушки и 22-летнюю пассажирку доставили в больницу. Водители грузовиков не пострадали.