Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение грузовика Volvo FM400 с 63-летним водителем и электросамоката, которым управляла 12-летняя девочка. В этот момент рядом на другом электросамокате ехал 13-летний мальчик, от испуга он выехал с дороги в кювет.

Дети получили травмы. Их доставили в больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 15 сентября в Тернополе 13-летний парень упал с электросамоката на тротуар. Подросток получил тяжелые травмы – он скончался в "скорой" дороге в больницу.