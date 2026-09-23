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23 сентября 2026, 12:14

Вражеский удар по Кропивницкому: в окрестностях города повреждено предприятие

23 сентября 2026, 12:14
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В окрестностях Кропивницкого в результате российской атаки получило повреждения одно из местных предприятий

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

В складском здании взрывной волной выбиты окна. Продолжается обследование территории.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Напомним, вечером 22 сентября российские войска атаковали беспилотниками сельхозпредприятие на Черниговщине. Разрушено складское помещение, еще одно здание получило повреждения.

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