Гетманцева рассматривают на должность генпрокурора: нардеп опровергает – УП

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Об этом сообщают источники "Украинской правды" в политических кругах, передает RegioNews.

Гетманцев является главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и входит во фракцию "Слуга народа". Он близок к главе фракции Давиду Арахамии.

В то же время, сам Гетманцев опроверг информацию о возможном назначении. В 10:59 нардеп заявил, что не рассматривает должность генерального прокурора.

"Друзья, я на должности Генерального прокурора – это страшный сон всех коррупционеров. Как, кстати, и для самых неблагополучных прокуроров. Особенно со спецпенсией", – написал он.

Информацию также не подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, источники из налогового комитета не подтверждают, что кандидатуру Гетманцева рассматривают.

Как известно, генпрокурор Руслан Кравченко находится за рубежом. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

Утром 14 сентября Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Он также отметил, что раньше его от принятия подобных решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Операция "Карфаген" и Генеральная прокуратура: что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.

– заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн. Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога.

– 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога. Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.

Следственные действия также проводились в отношении других должностных лиц и лиц, которых правоохранители проверяют на возможную причастность к схеме.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.

Уже к вечеру 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с должности. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.