Охранник Путина пошел в "наступление" на ФСБ

В России уволили одного из самых влиятельных ФСБшников, руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова

В России уволили одного из самых влиятельных ФСБшников, руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова

Фото из открытых источников

Если очень коротко, на данный момент, главная версия увольнения - клевета на "честное имя" Ротенбергов, переживших месячную опалу и аресты людей из ближайшего окружения. Россияне пишут, что главным посредником между Ротенбергами и Путиным выступил бывший охранник, а теперь де-факто помощник Путина Дюмин пошел против куратора Алпатова, всемогущего первого зама главы ФСБ Королева.

Если вышеизложенная версия подтвердится – это может оказать существенное влияние на расклад сил в ФСБ. Следовательно и в верхах РФ. Дело в том, что руководитель ФСБ Бортников готовится к отставке. А преемником номер один является именно Королев. Более того, должность управляющего службы экономической сохранности ФСБ является одной из важнейших не только лишь в самой структуре, а в целом в РФ. И от того, чей человек займет этот пост, будет зависеть расписание сил в ФСБ.

Отдельно хотел бы остановиться на еще одной истории, не связанной на первый взгляд с этим всем. Один из наших главных переговорщиков, Давид Арахамия, на форуме YES сделал "сенсационное" заявление о его собственном мирном плане. И этот план сводится к тому, что нужно поговорить со всеми людьми из ближайшего оцепления Путина и убедить их остановить войну. После этого хотелось бы просто сказать: ха-ха-ха. Или вспомнить Виктора Януковича со слоганом "Услышу каждого".