01:35  08 сентября
Актриса Наталья Денисенко рассказала о рейдерском захвате ее бизнеса
00:55  08 сентября
"Я не понимал, насколько близко мы были до смерти": Дмитрий Комаров рассказал о тяжелых съемках в Буче
23:20  07 сентября
В Винницкой области мужчина отказался служить, потому что "воевать должно НАТО"
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2026, 07:00

Руслан Кравченко подал в отставку с должности генпрокурора

08 сентября 2026, 07:00
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности

Об этом он сообщил в своем Telegram вечером 7 сентября, передает RegioNews.

По словам Кравченко, решение об отставке было "политическим" и он принял его сознательно.

"Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям остается неизменной", – заявил Кравченко.

Он также поблагодарил коллег, которые, по его словам, "честно выполняют свою работу", а также президента Украины и Верховной Рады.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.

Операция "Карфаген" и Генеральная прокуратура: что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гайовская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

  • Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.
  • Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза".
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицает свою причастность к незаконной деятельности.

Следственные действия также проводились в отношении других должностных лиц и лиц, которых правоохранители проверяют на возможную причастность к схеме.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ заявление САП генпрокурор должность спецоперация колл-центр Руслан Кравченко Генпрокуратура Карфаген
Кто такая "Муза" из дела "Карфаген" и что известно о ее связи с Крапивой
07 сентября 2026, 12:50
Bihus.Info нашли дом под Киевом, которым может пользоваться генпрокурор Кравченко
07 сентября 2026, 10:20
"Не имею отношения к прикрытию колцентров": генпрокурор Руслан Кравченко сделал резкое заявление после расследования НАБУ
06 сентября 2026, 14:56
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
РФ нанесла 785 ударов по Запорожской области: 12 человек пострадали
08 сентября 2026, 08:13
1410 оккупантов, 30 артсистем и 1592 БпЛА: обновленные потери РФ
08 сентября 2026, 07:59
РФ массированно атакует Киевщину: есть пострадавший, поврежденные дома и автомобили
08 сентября 2026, 07:42
Из-за российской атаки по Украине Польша поднимала военную авиацию
08 сентября 2026, 07:34
Атака РФ на Киев: двое погибших, в пяти районах есть повреждения и пожары
08 сентября 2026, 07:14
Актриса Наталья Денисенко рассказала о рейдерском захвате ее бизнеса
08 сентября 2026, 01:35
"Я не понимал, насколько близко мы были до смерти": Дмитрий Комаров рассказал о тяжелых съемках в Буче
08 сентября 2026, 00:55
Россияне ударили по многоэтажке в Харькове
07 сентября 2026, 23:55
Угроза массированного обстрела: зафиксирован вылет российских Ту-160
07 сентября 2026, 23:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Наталья Панченко
Вадим Денисенко
Все блоги »