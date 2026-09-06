"Не имею отношения к прикрытию колцентров": генпрокурор Руслан Кравченко сделал резкое заявление после расследования НАБУ

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к возможному содействию деятельности незаконных колцентров. Также он сообщил об отстранении сотрудника Офиса генпрокурора, фигурирующего в расследовании НАБУ

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в соцсетях Офиса Генпрокурора, передает RegioNews .

"В связи с расследованием возможного содействия деятельности незаконных колцентров считаю необходимым четко зафиксировать свою позицию: я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колцентров, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора", — заявил Кравченко.

По его словам, работник ОГП, фигурирующий в расследовании НАБУ, был отстранен от исполнения служебных полномочий. Кравченко также поручил подготовить кадровое решение о его увольнении в соответствии с предусмотренной законом процедурой.

В то же время, генпрокурор подчеркнул, что виновность этого работника должен установить суд.

Кравченко также поручил проверить работу Департамента международного сотрудничества, где работал фигурант расследования НАБУ, а также подразделения по противодействию киберпреступности. В ходе проверки планируется пересмотреть принятые решения и результаты работы этих подразделений.

Отдельно генпрокурор поручил организовать полиграф для всех работников структурных подразделений, имеющих отношение к процессуальному руководству и расследованию дел по незаконным колцентрам.

"Отдельно поручил организовать прохождение полиграфа всеми работниками структурных подразделений, имеющих отношение к процессуальному руководству и расследованию дел по незаконным колцентрам. Это касается всех без исключения", — говорится в заявлении.

По словам Кравченко, по результатам проверок будут приниматься кадровые и служебные решения, а при наличии оснований — и уголовно-процессуальные.

Он отметил, что за последний год правоохранители задерживали работников прокуратуры и сообщали им о подозрениях. По его словам, Офис генпрокурора не скрывал таких случаев и сам публично о них сообщал.

Кравченко также привел статистику работы правоохранителей по незаконным колцентрам. По его словам, за последние 12 месяцев было проведено более 1050 обысков, прекратили деятельность около 340 колцентров и более 5 тысяч операторских мест. В настоящее время расследуют 147 уголовных производств, более 183 людям сообщили о подозрении, а обвинительные акты в отношении 93 человек уже направили в суд.

"Никакие результаты работы не могут быть оправданием для злоупотреблений внутри прокуратуры", - подчеркнул генпрокурор.

Кравченко также заявил, что во время следственных действий НАБУ правоохранителям предоставили полный доступ к его рабочему кабинету и всему, что они должны были осмотреть. По его словам, никаких препятствий следователям не создавали.

Отдельно генпрокурор прокомментировал фотографию сейфа, распространяемую в медиа и социальных сетях.

"Сейф на фото, которое распространяют в медиа и социальных сетях, не находится в Офисе генерального прокурора. Он не имеет отношения ни к моему рабочему кабинету, ни к другим работникам ОГП. Утверждение об обратном — неправда", — заявил Кравченко.

Он также отрицает сообщение о своем исчезновении.

"Понимаю, что многим хотелось бы, чтобы я "спрятался", оказался в больнице или что-то другое. Разочарую своих "поклонников": вчера был на рабочем месте, сегодня в рабочем режиме, и немного спорта. Работаем дальше", — говорится в заявлении.

Напомним, что 6 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генерального прокурора . Следствие связывает ее деятельность с "крышевкой" сети мошеннических колцентров и легализацией имущества.

Накануне появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации , которую, по данным следствия, возглавляет должностное лицо Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.