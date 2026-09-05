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05 сентября 2026, 13:50

"Крышевание" колл-центров и отмывание средств: среди фигурантов – чиновник Офиса Генпрокурора

05 сентября 2026, 13:50
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Фото: НАБУ и САП
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НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали незаконно полученные средства

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Организатором схемы, по версии следствия, являлся один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Источники "Украинской правды" сообщают, что речь идет о Сергее Крапиве. Официально НАБУ и САП его имя пока не называли.

Правоохранители утверждают, что он создал преступную организацию в 2025 году и привлек в нее действующих работников прокуратуры и приближенных лиц.

Участники группировки, по данным следствия, получали деньги за то, чтобы не препятствовать работе мошеннических колл-центров. Эти структуры, как отмечают правоохранители, обманывали граждан Украины и иностранцев.

Вырученные средства фигуранты, по версии следствия, легализовывали из-за разных схем.

Более 20 млн. грн. потратили на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества.

Еще более 12 млн грн составляет минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель организации по данным НАБУ перерегистрировал на третьих лиц, чтобы скрыть реального собственника. В частности, речь идет о недвижимости в апарт-комплексе вблизи Карпат.

Более 10 млн. грн. участники группировки, по версии следствия, разместили на банковских счетах близких лиц под видом легальных доходов от предпринимательской деятельности.

Правоохранители заявили о разоблачении пяти участников преступной организации.

Фигурантам инкриминируется создание, руководство преступной организацией или участие в ней, а также легализация имущества, полученного преступным путем.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной организации.

Напомним, накануне появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которую, по данным следствия, возглавляет должностное лицо Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гайовская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

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