Рада 15 сентября рассмотрит отставку генпрокурора Кравченко
Верховная Рада во вторник, 15 сентября, планирует рассмотреть вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко
Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.
"Голосование за отставку генпрокурора Кравченко состоится завтра 15 сентября", – сообщил Арахамия.
Как известно, генпрокурор Руслан Кравченко находится за границей. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.
Утром 14 сентября Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Он также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.
Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.
Вечером 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с должности. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.