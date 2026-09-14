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Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

"Голосование за отставку генпрокурора Кравченко состоится завтра 15 сентября", – сообщил Арахамия.

Как известно, генпрокурор Руслан Кравченко находится за границей. По его словам, он находится в служебной командировке, в ходе которой планирует встречи с международными партнерами.

Утром 14 сентября Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Он также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Вечером 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с должности. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.