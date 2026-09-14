ВСУ за сутки ликвидировали около 1700 окупантов и уничтожили более 2100 дронов
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1 700 окупантов, 74 артиллерийские системы, семь РСЗО, 2 124 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 550 единиц автомобильной и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.09.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 12 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ. Предприятие специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров и добавок к бензину. В частности, каучуки используются в производстве жесткого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
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