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04 сентября 2026, 23:25

НАБУ и САП проводят обыски у генпрокурора Кравченко - СМИ

04 сентября 2026, 23:25
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Фото из открытых источников
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В СМИ появилась информация об обысках, проводимых НАБУ и САП. В частности, журналисты называют имя генерального прокурора Украины

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным источников журналистов, правоохранители проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВД Олега Кипера.

При этом спикер ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эти обыски. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Официальных заявлений от правоохранителей пока нет.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которую, по данным следствия, возглавляет должностное лицо Офиса Генерального прокурора Украины.

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