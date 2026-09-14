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14 сентября 2026, 12:40

Зеленский ввел санкции против Мендель: экс-пресс-секретарь президента заявила о "диктатуре"

14 сентября 2026, 12:40
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против ряда лиц

Об этом идет речь в указе президента от 13 сентября, передает RegioNews.

Среди них – бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

В общем Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие решение СНБО о санкциях против судов российского теневого флота, предприятий и лиц, связанных с госкорпорацией "Ростех", а также пропагандистов, оправдывающих агрессию РФ.

В частности, в санкционный список вошли 20 судов, которые Россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

После введения санкций Мендель заявила, что считает их антиконституционными.

"За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший босс, ввел против меня санкции", – написала она в Facebook.

Мендель также заявила, что знала о намерениях обвинить ее в государственной измене из-за интервью с Такером Карлсоном и предполагала возможность введения санкций.

"Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского", – добавила бывшая пресс-секретарь.

Скандальные заявления Мендель о Зеленском

Юлия Мендель была пресс-секретарем Владимира Зеленского в 2019-2021 годах. После увольнения она постепенно начала публично критиковать деятельность президента и его окружения.

В мае 2026 года в интервью Такеру Карлсону Мендель заявила, что слышала от людей, которые якобы видели Зеленского в клубах вос время употреблении наркотиков. По ее словам, речь шла о кокаине. В то же время Мендель подчеркнула, что сама лично этого не видела.

Также она рассказала, что во время работы пресс-секретарем Зеленский якобы мог заходить в ванную перед интервью, а возвращался оттуда "другим человеком" – бодрым и энергичным.

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