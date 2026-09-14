Россия атаковала Украину более сотней дронов: ПВО сбила большинство

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 сентября, начиная с 18:00 13 сентября, российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противник применил дроны типа Shahed, в том числе реактивные, "Гербера" и имитаторы "Пародия". Запуски производились с территории РФ, а также с временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 85 вражеских БПЛА разных типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на семи локациях.

Напомним, Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1 700 оккупантов, 74 артиллерийские системы, семь РСЗО, 2 124 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 550 единиц автомобильной и спецтехники.