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14 вересня 2026, 11:33

Гетманцева розглядають на посаду генпрокурора: нардеп заперечує – УП

14 вересня 2026, 11:33
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Фото: sluga-narodu.com
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Кандидатуру народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева розглядають на посаду наступного генерального прокурора України

Про це повідомляють джерела "Української правди" у політичних колах, передає RegioNews.

Гетманцев є головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та входить до фракції "Слуга народу". Він близький до голови фракції Давида Арахамії.

Водночас сам Гетманцев спростував інформацію про можливе призначення. О 10:59 нардеп заявив, що не розглядає посаду генерального прокурора.

"Друзі, я на посаді Генерального прокурора – то страшний сон всіх корупціонерів. Як, до речі, і для самих недоброчесних прокурорів. Особливо з спецпенсією", – написав він.

Інформацію також не підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, джерела з податкового комітету не підтверджують, що кандидатуру Гетманцева розглядають.

Як відомо, наразі генпрокурор Руслан Кравченко перебуває за кордоном. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Зранку 14 вересня Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Операція "Карфаген" і Генеральна прокуратура: що відомо

5 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти:

  • Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.
  • Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.

Слідчі дії також проводили щодо інших посадовців та осіб, яких правоохоронці перевіряють на можливу причетність до схеми.

Вранці 6 вересня Руслан Кравченко відреагував на слідчі дії і заперечив причетність до можливого "кришування" незаконних кол-центрів та доручив провести перевірки в Офісі Генпрокурора, а працівників підрозділів, пов’язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.

Уже ввечері 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади. Раніше "Українська правда" з посиланням на власні поінформовані джерела в політичних колах повідомляла, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із Русланом Кравченком та головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Сторони обговорювали подальше перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.

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