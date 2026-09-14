"Это продолжение системной атаки": НАБУ и САП ответили Кравченко

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

НАБУ и САП отреагировали на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко о подписанном подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ и САП, передает RegioNews.

В антикоррупционных органах заявили, что расценивают действия Кравченко как продолжение системной атаки на независимость НАБУ и САП.

"Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора", – говорится в заявлении.

В НАБУ и САП подчеркнули, что не участвуют в политической борьбе и действуют исключительно в рамках закона.

В то же время там заявили, что по состоянию на данный момент Семену Кривоносу официально не вручали никакого подозрения.

Также в НАБУ опровергли слова Кравченко о якобы изъятии уголовных производств.

"НАБУ не изымало никаких уголовных производств, о которых идет речь в заявлениях Генерального прокурора. Все утверждения относительно якобы изъятия НАБУ таких производств не соответствуют действительности", – заявили в бюро.

В НАБУ и САП также подчеркнули, что никогда не предлагали и не требовали "неприкосновенности" для любого.

Напомним, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Вечером 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с должности. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники в политических кругах сообщала, что президент Владимир Зеленский провел встречу с Русланом Кравченко и главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Стороны обсуждали дальнейшее пребывание Кравченко в должности генерального прокурора.