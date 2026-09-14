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14 сентября 2026, 10:57

Учебный процесс выйдет на новый уровень: меценат Денис Парамонов подарил школам Белой Церкви современные устройства

14 сентября 2026, 10:57
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Фото: Фонд Дениса Парамонова
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Школы Белой Церкви ко Дню города получили в подарок от Благотворительного фонда Дениса Парамонова и "Киевского мясокомбината" многофункциональные устройства, значительно улучшающие материально-техническую базу учебных заведений

Об этом говорится на сайте Фонда, передає RegioNews.

Большинство школ Белой Церкви уже давно нуждались в современных многофункциональных устройствах, выполняющих функции принтера, сканера и ксерокса.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова совместно с "Киевским мясокомбинатом" подарили учебным заведениям более 30 таких устройств на сумму около 800 тыс. грн.

"Поздравляем всех жителей с Днем города! Кроме добрых слов и пожеланий, решили сделать действительно полезные и нужные подарки, – заявил меценат и основатель Группы СМК Денис Парамонов. – Большинство школ Белой Церкви давно нуждались в современной технике для печати, сканирования и копирования. Многофункциональные устройства, которые мы приобрели в сотрудничестве с нашим партнером "Киевским мясокомбинатом", будут ежедневно приносить пользу всем ученикам школ. Забота о детях и их развитии – важная часть работы социально-ответственного бизнеса и нашего Благотворительного фонда. Вкладывая в развитие школ сегодня, мы закладываем фундамент для процветания нашей страны в будущем".

Появление современного оборудования позволит значительно улучшить качество учебного процесса в школах Белой Церкви, открывая новые возможности как для учащихся, так и для педагогов.

"Наш город имеет достаточно развитую сеть образовательных учреждений и, конечно, помощь в виде периферийного оборудования она также будет способствовать развитию нашего образовательного процесса", –прокомментировал передачу МФУ и.о. городского головы Белой Церкви Владимир Волкотруб.

Он также отметил, что Фонд Дениса Парамонова вдохнул новую жизнь в развитие гребного спорта.

"За те три года, которые помогает Фонд и фактически спонсирует нашу команду, помогает тренерам, воспитанникам, мы имеем достаточно веские достижения. Есть чемпионы Европы", – сказал Волкотруб.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова совместно с "Киевским мясокомбинатом"системно работают на развитие Белой Церкви. Благодаря этому была возрождена и полностью финансируется местная школа по гребле, где дети совершенно бесплатно могут заниматься любимым видом спорта. В свое время Фонд помог отремонтировать "Технолого-экономический профессиональный колледж" в Белой Церкви и приобрел 150 мягких стульев для укрытия в "Белоцерковском коллегиуме".

Также недавно был полностью сделан ремонт в актовом зале здания Белоцерковского районного управления полиции, где проходят торжественные события для личного состава. В микрорайоне Песчаный заканчиваются работы по монтированию Фонтана Сковороды, который городу подарил Благотворительный фонд Дениса Парамонова. Также, благодаря Фонду, проводится благоустройство в сквере, где устанавливают скульптуру. Кроме того, "Киевский мясокомбинат" дает рабочие места с достойной зарплатой для жителей Белой Церкви.

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Фонд Дениса Парамонова подарил Белой Церкви Фонтан Сковороды
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