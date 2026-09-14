19:00  13 сентября
В Полтавской области подросток на мотоцикле влетел в иномарку
18:00  13 сентября
Афишу Анны Тринчер разместили поверх фото пленных военных: что говорит певица
17:35  13 сентября
В Херсоне россияне убили дроном мужчину прямо на улице
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
14 сентября 2026, 08:05

Трамп, дизель и "невестка": кто действительно виноват в рекордных ценах

14 сентября 2026, 08:05
Читайте також українською мовою
Трамп – последний человек в мире, который смеет упрекать Украину высокими ценами на топливо
Трамп – последний человек в мире, который смеет упрекать Украину высокими ценами на топливо
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Наши удары по российским НПЗ действительно влияют на мировые цены на дизель. В результате этих ударов россия из экспортера дизеля превратилась в импортера. Это, конечно, влияет на баланс дизеля в мире. И является одним из факторов роста цены дизеля до рекордного уровня. Одним из. И не основным.

Но Трамп – это последний человек в мире, который смеет упрекать Украину высокими ценами на топливо.

Чья бы корова мычала.

И точно не из-за ударов Украины цена на баррель брента держится выше 100 долларов. Трамп эту кашу заварил. Трамп начал войну с Ираном без всякого плана и дестабилизировал рынки. Навредил абсолютно всем в мире, кроме Путина. И теперь пытается рассказать американским избирателям, что всралась невестка.

Но, кажется, на этот раз все хорошо понимают, откуда идет запах. И это не запах рекордных прибылей. И даже не запах дизеля.

И так, если Трампу очень нужно, пусть позвонит своему другу Путину и убедит его объявить энергетическое перемирие. Тогда, конечно, перед зимой Украина охотно сделает паузу в ударах по НПЗ. И да, Путин вряд ли захочет это делать. Но кто здесь величайший составитель сделок в мире? Разве он не справится с такой задачей?

Ах да, там еще друг Путина дает иранцам шахеды. Наверное, даже, реактивные. Которые скоро полетят по американским базам. Какая досада.

И да, кажется Трамп не сделает ничего. Почему? Если вдруг Украина остановит удары по НПЗ, если бы Путин согласился на энергетическое перемирие, то вдруг оказалось бы, что это не сильно влияет на стоимость нефти. А цена дизеля снизилась бы очень не существенно. И тогда уже не было бы невестки…

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война цена рынки дизельное топливо Трамп
 
Подписывайтесь на RegioNews
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: погиб мужчина
14 сентября 2026, 09:12
Зеленский призвал Раду уволить Кравченко: "Именно это я ему сказал"
14 сентября 2026, 08:40
"Я давно должен был это сделать": Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу
14 сентября 2026, 08:26
Россияне ударили КАБом по Изюму: пострадали три человека, среди них младенец
14 сентября 2026, 07:52
"Я попросил Зеленского не наносить удары": Трамп об атаках на НПЗ России
14 сентября 2026, 07:39
876 ударов за сутки: россияне атаковали Запорожскую область, погиб человек
14 сентября 2026, 07:21
Россияне атаковали авто ремонтников в Сумской области: погиб 53-летний энергетик
14 сентября 2026, 07:07
В Полтавской области подросток на мотоцикле влетел в иномарку
13 сентября 2026, 19:00
Охранник Путина пошел в "наступление" на ФСБ
13 сентября 2026, 18:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Сергей Фурса
Вадим Денисенко
Юрий Касьянов
Все блоги »