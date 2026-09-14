Трамп – последний человек в мире, который смеет упрекать Украину высокими ценами на топливо

Трамп – последний человек в мире, который смеет упрекать Украину высокими ценами на топливо

Иллюстративное фото: из открытых источников

Наши удары по российским НПЗ действительно влияют на мировые цены на дизель. В результате этих ударов россия из экспортера дизеля превратилась в импортера. Это, конечно, влияет на баланс дизеля в мире. И является одним из факторов роста цены дизеля до рекордного уровня. Одним из. И не основным.

Но Трамп – это последний человек в мире, который смеет упрекать Украину высокими ценами на топливо.

Чья бы корова мычала.

И точно не из-за ударов Украины цена на баррель брента держится выше 100 долларов. Трамп эту кашу заварил. Трамп начал войну с Ираном без всякого плана и дестабилизировал рынки. Навредил абсолютно всем в мире, кроме Путина. И теперь пытается рассказать американским избирателям, что всралась невестка.

Но, кажется, на этот раз все хорошо понимают, откуда идет запах. И это не запах рекордных прибылей. И даже не запах дизеля.

И так, если Трампу очень нужно, пусть позвонит своему другу Путину и убедит его объявить энергетическое перемирие. Тогда, конечно, перед зимой Украина охотно сделает паузу в ударах по НПЗ. И да, Путин вряд ли захочет это делать. Но кто здесь величайший составитель сделок в мире? Разве он не справится с такой задачей?

Ах да, там еще друг Путина дает иранцам шахеды. Наверное, даже, реактивные. Которые скоро полетят по американским базам. Какая досада.

И да, кажется Трамп не сделает ничего. Почему? Если вдруг Украина остановит удары по НПЗ, если бы Путин согласился на энергетическое перемирие, то вдруг оказалось бы, что это не сильно влияет на стоимость нефти. А цена дизеля снизилась бы очень не существенно. И тогда уже не было бы невестки…