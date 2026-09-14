Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: погиб мужчина
В понедельник, 14 сентября, около 8:30 российские войска из беспилотника атаковали легковой автомобиль в Днепровском районе Херсона
Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеского удара мужчина получил смертельные травмы. Его личность устанавливают соответствующие службы.
"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – отметил Шанько.
Напомним, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Изюм на Харьковщине. В результате атаки пострадали три человека – 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и двухмесячный ребенок.
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