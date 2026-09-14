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14 сентября 2026, 12:17

Три мотоцикла столкнулись на Ровенщине: 16-летний водитель погиб, 17-летний в реанимации

14 сентября 2026, 12:17
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Фото: Национальная полиция
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В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием трех мотоциклов. Авария произошла 13 сентября около 15:00 возле села Поляны Березновской общины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 16-летний житель Степаня на мотоцикле Lifan столкнулся с мотоциклом Kovi, которым управлял 17-летний житель Быстричев. Последний как раз выполнял маневр разворота.

От удара Lifan упал и оказался на встречной полосе, где столкнулся с мотоциклом Loncin, за рулем которого находился 17-летний житель Богушев.

16-летний мотоциклист, находившийся без мотошлема, погиб на месте.

Еще одного 17-летнего водителя в бессознательном состоянии и в тяжелом состоянии госпитализировали в Ровенскую областную больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Водитель третьего мотоцикла не пострадал.

Правоохранители установили, что ни один из трех вождей не имел водительского удостоверения, а мотоциклы не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Полицейские устанавливают все происшествия и механизм смертельной аварии.

Напомним, в Полтавской области подросток на мотоцикле влетел в иномарку. Предварительно столкнулись 24-летний водитель JEEP RENEGADE и мотоцикл GEON, которым управлял 16-летний парень. В результате ДТП мотоциклиста с травмами госпитализировали.

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Ровенская область ДТП авария мотоцикл мотоциклист ПДД несовершеннолетние
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