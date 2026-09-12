От дедлайна к дедлайну: Fire Point раздает громкие обещания о баллистике

Опять все заговорили о Fire Point. Опять куча громких заявлений и интервью в ведущих СМИ

Опять все заговорили о Fire Point. Опять куча громких заявлений и интервью в ведущих СМИ

Фото: Facebook

Ирина Терех обещает боевое применение баллистических ракет FP-7 "уже через несколько недель". Это какая-то медийная контора бесконечных обещаний. Хорошо, что у людей славная память, но интернет все помнит. В многочисленных интервью осенью и зимой прошлого года Штилерман обещал принятие на вооружение FP-7 до конца 2025 года, затем – боевое применение весной 2026 года, затем – в очередном интервью Гордону – уже "железно" летом 2026 года, а FP-9 полетит "как дети в школу" по Москве в конце лета – начале осени 2026 года. Теперь снова обещание применить FP-7 "через несколько недель". А еще президент на День Независимости приказал "Фламинго" "зимовать в россии". Зима уже близко – ждем новых обещаний. Когда тебе 34 года (речь идет об Ирине Терех, – прим. ред.), и жизнь удалась, можно обещать все что угодно…

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