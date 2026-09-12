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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
12 сентября 2026, 15:13

От дедлайна к дедлайну: Fire Point раздает громкие обещания о баллистике

12 сентября 2026, 15:13
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Опять все заговорили о Fire Point. Опять куча громких заявлений и интервью в ведущих СМИ
Опять все заговорили о Fire Point. Опять куча громких заявлений и интервью в ведущих СМИ
Фото: Facebook
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Ирина Терех обещает боевое применение баллистических ракет FP-7 "уже через несколько недель". Это какая-то медийная контора бесконечных обещаний.

Хорошо, что у людей славная память, но интернет все помнит. В многочисленных интервью осенью и зимой прошлого года Штилерман обещал принятие на вооружение FP-7 до конца 2025 года, затем – боевое применение весной 2026 года, затем – в очередном интервью Гордону – уже "железно" летом 2026 года, а FP-9 полетит "как дети в школу" по Москве в конце лета – начале осени 2026 года.

Теперь снова обещание применить FP-7 "через несколько недель". А еще президент на День Независимости приказал "Фламинго" "зимовать в россии".

Зима уже близко – ждем новых обещаний.

Когда тебе 34 года (речь идет об Ирине Терех, – прим. ред.), и жизнь удалась, можно обещать все что угодно…

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Украина война ракета производство ракет Fire Point Балистика
 
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