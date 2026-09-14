В Полтавской области 9-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа
В воскресенье, 13 сентября, в селе Супруновка Полтавской общины 9-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок выжил, его госпитализировали в медицинское учреждение
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Вызов о несчастном случае поступил от врача скорой помощи. Предварительно установлено, что около 09:40 ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.
Полиция призывает родителей позаботиться о безопасности детей и не оставлять их без присмотра у открытых окон.
Напомним, в начале сентября в Одессе 7-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа. Ребенок выпал, когда оперся на москитную сетку. Травмированного мальчика госпитализировали.
Во Львовской области тело женщины нашли во рву: ее искали 4 дняВсе новости »
11 сентября 2026, 15:45На Днепропетровщине мужчина стрелял по мопеду и ранил 13-летнего парня
08 сентября 2026, 11:35В Киеве полицейский застрелил мужчину во время вызова из-за домашнего насилия
08 сентября 2026, 10:46
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Прикарпатье военный СЗЧ обокрал дом на четверть миллиона
14 сентября 2026, 13:35"Отдайте территории – и будет сделка": что стоит за заявлением Кушнера
14 сентября 2026, 13:13"Эпизод 1": Кравченко обнародовал материалы дела директора НАБУ Кривоноса
14 сентября 2026, 12:49Зеленский ввел санкции против Мендель: экс-пресс-секретарь президента заявила о "диктатуре"
14 сентября 2026, 12:40Три мотоцикла столкнулись на Ровенщине: 16-летний водитель погиб, 17-летний в реанимации
14 сентября 2026, 12:17Россия атаковала Украину более сотней дронов: ПВО сбила большинство
14 сентября 2026, 11:56Гетманцева рассматривают на должность генпрокурора: нардеп опровергает – УП
14 сентября 2026, 11:33Учебный процесс выйдет на новый уровень: меценат Денис Парамонов подарил школам Белой Церкви современные устройства
14 сентября 2026, 10:57Рада 15 сентября рассмотрит отставку генпрокурора Кравченко
14 сентября 2026, 10:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »