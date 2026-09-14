В Полтавской области 9-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 13 сентября, в селе Супруновка Полтавской общины 9-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок выжил, его госпитализировали в медицинское учреждение

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Вызов о несчастном случае поступил от врача скорой помощи. Предварительно установлено, что около 09:40 ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

Полиция призывает родителей позаботиться о безопасности детей и не оставлять их без присмотра у открытых окон.

Напомним, в начале сентября в Одессе 7-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа. Ребенок выпал, когда оперся на москитную сетку. Травмированного мальчика госпитализировали.