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14 сентября 2026, 11:18

В Полтавской области 9-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа

14 сентября 2026, 11:18
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В воскресенье, 13 сентября, в селе Супруновка Полтавской общины 9-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок выжил, его госпитализировали в медицинское учреждение

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Вызов о несчастном случае поступил от врача скорой помощи. Предварительно установлено, что около 09:40 ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

Полиция призывает родителей позаботиться о безопасности детей и не оставлять их без присмотра у открытых окон.

Напомним, в начале сентября в Одессе 7-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа. Ребенок выпал, когда оперся на москитную сетку. Травмированного мальчика госпитализировали.

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