Атака на Днепр: повреждены дома, количество раненых растет
Днем 11 сентября сообщали о взрыве в Днепре. К сожалению, теперь стало известно о пострадавших местных жителях
Об этом сообщили в ОВА, передает RegioNews.
Стало известно, что в результате вражеского удара в Днепре повреждено частное предприятие. Взрывная волна выбила окна в находящихся рядом жилых домах.
В настоящее время известно о 12 раненых местных жителях.
Мэр Днепра сообщил, что в результате обстрела в Днепре повреждены по меньшей мере девять домов. Около 700 окон выбиты. Во дворах горели гаражи с автомобилями местных жителей.
Напомним, ранее в результате атак по АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева пострадали пять человек.
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