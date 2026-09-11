Атака на Днепр: повреждены дома, количество раненых растет

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Днем 11 сентября сообщали о взрыве в Днепре. К сожалению, теперь стало известно о пострадавших местных жителях

Об этом сообщили в ОВА, передает RegioNews.

Стало известно, что в результате вражеского удара в Днепре повреждено частное предприятие. Взрывная волна выбила окна в находящихся рядом жилых домах.

В настоящее время известно о 12 раненых местных жителях.

Мэр Днепра сообщил, что в результате обстрела в Днепре повреждены по меньшей мере девять домов. Около 700 окон выбиты. Во дворах горели гаражи с автомобилями местных жителей.

Напомним, ранее в результате атак по АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева пострадали пять человек.