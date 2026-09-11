Российская атака на Киев: уже 12 пострадавших, среди них 12-летний ребенок
В Киеве в результате утренней российской атаки пострадали уже 12 человек. Среди них – 12-летний мальчик
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, семеро пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Среди госпитализированных – ребенок.
Ранее Кличко сообщал, что в Подольском районе зафиксировали попадание в офисное здание. В результате атаки произошло возгорание и разрушение на уровне четвертого этажа.
Кроме того, в расположенном рядом одноэтажном бытовом здании также возник пожар.
Напомним, утром 11 сентября враг ударил по автозаправочным станциям в двух районах Киева. Затем россияне повторно атаковали в АЗС в Оболонском районе. Сообщалось, что два человека погибли, еще 8 человек пострадали.
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