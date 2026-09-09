Фигурант дела "Фемида" нардеп Столар вернулся в Украину – СМИ

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Народный депутат Вадим Столар, фигурирующий на записях расследования НАБУ и САП, вернулся в Украину

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах, сообщает RegioNews.

Ранее УП информировала, что накануне вручения подозрения Столар не вернулся в Украину.

Напомним, 20 августа ему заочно сообщили о подозрении. Нардепу инкриминируют преступления по пяти статьям Уголовного кодекса, в частности, создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделку документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

По этим статьям ему может грозить от 7 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.