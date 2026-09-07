Bihus.Info нашли дом под Киевом, которым может пользоваться генпрокурор Кравченко

Фото: Bihus.Infо

Bihus.Info заявили, что нашли дом в Козине Киевской области, которым, по их данным, может пользоваться генеральный прокурор Руслан Кравченко

Как информирует RegioNews, сведения о местонахождении дома журналисты получили от собственных источников.

По данным Bihus.Info, речь идет о здании площадью около 300 квадратных метров, которое оформили в начале 2026 года. Владелец недвижимости - 73-летняя женщина, которая, как отмечает издание, не указана среди родственников Кравченко в его декларации.

О возможном проживании Кравченко в Козине стало известно во время судебного заседания по избранию меры пресечения Сергею Крапиве - заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора.

НАБУ и САП подозревают Крапиву в организации преступной группы, легализации средств и содействии деятельности мошеннических колл-центров.

Во время заседания прокуроры САП заявили, что Крапива мог координировать ремонт в доме, где, по версии следствия, проживает Кравченко. В частности, речь шла об общении с прорабом, установке генератора, камина и системы сигнализации.

Также, по данным стороны обвинения, Кропива мог помогать супруге Кравченко с оформлением визы в США и организовывать празднование дня рождения генпрокурора в Мадриде.

Следствие считает Крапиву доверенным лицом Кравченко и ссылается на их дружеские неформальные отношения.

Напомним, что 6 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генерального прокурора. Следствие связывает ее деятельность с "крышевкой" сети мошеннических колцентров и легализацией имущества.

Накануне появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.