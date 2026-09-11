Мільйони, прокурорський шлюб і нове кохання: що відомо про дружину Руслана Кравченка

Фотоколаж: Facebook /Антивсепропальщик/Антипопуліст

Відставка Руслана Кравченка з посади генерального прокурора 7 вересня привернула увагу не лише до його роботи, а й до особистого життя

Про це пише RegioNews із посиланням на ЗМІ та ЦПК.

Зазначається, що це сталося на тлі розслідування НАБУ і САП щодо можливої корупційної схеми, пов’язаної з "кришуванням" кол-центрів за участю працівників Офісу Генерального прокурора.

Після цього в мережі почали активно обговорювати дружину Кравченка – Олександру Шовкопляс. Зокрема, увагу привернули її попередній шлюб, зв’язки з прокурорським середовищем та багатомільйонні доходи від підприємницької діяльності.

За даними Центру протидії корупції та журналіста Юрія Ніколова, Кравченко та Шовкопляс одружилися навесні 2026 року. Про це стало відомо після змін у державних реєстрах: ФОП Олександри Володимирівни Шовкопляс змінив прізвище на Кравченко.

До цього Олександра була одружена з Максимом Шовкоплясом, який працював прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківщини. У липні 2025 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у пособництві заволодінню зерном Державного резерву України на майже 12 млн грн.

За версією слідства, учасники схеми намагалися вивезти з державного підприємства понад 1,5 тисячі тонн зерна, створивши видимість, що воно належить приватній компанії. Частину нестачі, за даними слідства, планували приховати шляхом списання зерна як відходів.

Водночас ще до офіційного оформлення шлюбу Кравченко та Олександра Шовкопляс публічно з’являлися разом. Зокрема, у 2025 році Кравченко відвідав Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, де вручив почесні грамоти співробітникам. Серед нагороджених була й Олександра Шовкопляс – тоді ще під прізвищем попереднього чоловіка.

Окрему увагу привертають доходи Олександри Шовкопляс. Її ФОП зареєстрували у липні 2020 року. За даними, наведеними у деклараціях її колишнього чоловіка, вже з 2021 року підприємницькі доходи жінки становили кілька мільйонів гривень на рік. Загалом за п’ять років ФОП отримав понад 26,7 млн грн доходу.

Фінансове питання стало актуальним і після того, як стало відомо про оренду родиною Кравченка будинку площею близько 280 квадратних метрів у Козині. Родина орендує це помешкання з травня 2026 року. За даними Bihus.Info, йдеться про великий будинок із просторою прибудинковою територією.

У Центрі протидії корупції заявили, що походження багатомільйонних доходів Олександри Шовкопляс потребує окремої уваги.

""Зі старту" мати дохід за рік у 5 мільйонів гривень – виглядає як дуже сумнівна історія. Особливо важко повірити у законність походження таких доходів після справи "Карфаген", де ми побачили, як у родичів та оточення прокурорів системно відкривалися ФОПи з мільйонним доходом з єдиною метою –легалізації незаконно отриманих грошей", – сказала виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

Справа "Карфаген": подробиці

5 веренся НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти:

Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.

– заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн. Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.

– 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави. Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.

Слідчі дії також проводили щодо інших посадовців та осіб, яких правоохоронці перевіряють на можливу причетність до схеми.

Вранці 6 вересня Руслан Кравченко відреагував на слідчі дії і заперечив причетність до можливого "кришування" незаконних кол-центрів та доручив провести перевірки в Офісі Генпрокурора, а працівників підрозділів, пов’язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.

Уже ввечері 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади. Раніше "Українська правда" з посиланням на власні поінформовані джерела в політичних колах повідомляла, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із Русланом Кравченком та головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Сторони обговорювали подальше перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.