ЕС одобрил €6,1 млрд для Украины на дроны и ракеты PAC-3 для Patriot

Иллюстративное фото: из открытых источников

Европейская комиссия 11 сентября приняла решение о выделении Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает RegioNews.

Отмечается, что средства будут предоставлены в рамках кредита на общую сумму 90 млрд евро.

Решение Еврокомиссии официально разрешает Украине закупать ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

Пакет предусматривает пять отступлений от стандартных условий приемлемости закупок. Три из них относятся к беспилотникам и компонентам украинского производства, стоимость которых превышает установленные пороговые значения. Еще два касаются оборудования американского производства, в том числе ракет PAC-3.

Кубилюс отметил, что в настоящее время согласовано все 28,3 млрд евро, предусмотренные на 2026 год для финансирования обороны Украины в рамках соответствующего кредита.

В то же время, Еврокомиссия прорабатывает запросы на следующую выплату в размере 4,3 млрд евро. До этого Украина уже получила 8,3 млрд. евро.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские лидеры планируют посетить США , чтобы убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине часть американских запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot в преддверии зимы.