На Харьковщине в результате повторного удара РФ погиб энергетик
В поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области вечером 10 сентября в результате повторного российского удара дроном погиб энергетик Иван Катунин
Об этом сообщил Золочевский поссовет в Facebook, передает RegioNews.
Около 20:00 российские войска атаковали улицу FPV-дроном на оптоволокне. После удара возник пожар, были повреждены электрические и газовые сети.
Иван Катунин пошел помочь односельчанам. Во время повторного удара дрона мужчина погиб на месте.
Катунин работал в Золочевском подразделении района электрических сетей. В поселковом совете отметили, что на протяжении всей войны он помогал возобновлять электроснабжение и возвращал свет в дома местных жителей.
"Ежедневно рискуя, но никогда не жаловался, всегда приходил на помощь с улыбкой, позитивом и добром", – отметили в поселковом совете.
В октябре Ивану Катунину должно было исполниться 46 лет. У погибшего остались жена и дочь.
Напомним, утром 11 сентября российские оккупанты атаковали с дрона работников коммунальной службы в Корабельном районе Херсона. В результате атаки повреждена техника. Люди, к счастью, не пострадали.