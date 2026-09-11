На Харьковщине в результате повторного удара РФ погиб энергетик

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В поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области вечером 10 сентября в результате повторного российского удара дроном погиб энергетик Иван Катунин

Об этом сообщил Золочевский поссовет в Facebook, передает RegioNews.

Около 20:00 российские войска атаковали улицу FPV-дроном на оптоволокне. После удара возник пожар, были повреждены электрические и газовые сети.

Иван Катунин пошел помочь односельчанам. Во время повторного удара дрона мужчина погиб на месте.

Катунин работал в Золочевском подразделении района электрических сетей. В поселковом совете отметили, что на протяжении всей войны он помогал возобновлять электроснабжение и возвращал свет в дома местных жителей.

"Ежедневно рискуя, но никогда не жаловался, всегда приходил на помощь с улыбкой, позитивом и добром", – отметили в поселковом совете.

В октябре Ивану Катунину должно было исполниться 46 лет. У погибшего остались жена и дочь.

Напомним, утром 11 сентября российские оккупанты атаковали с дрона работников коммунальной службы в Корабельном районе Херсона. В результате атаки повреждена техника. Люди, к счастью, не пострадали.