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08 сентября 2026, 08:56

За руководителями НАБУ и САП могли следить: что нашли у заместителя генпрокурора

08 сентября 2026, 08:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Во время обысков у первого заместителя генерального прокурора Руслана Кравченко Марии Вдовиченко правоохранители нашли материалы, которые могут свидетельствовать о слежке за руководителями антикоррупционных органов, их семьями и подчиненными

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным собеседников издания, Мария Вдовиченко остается на должности первого заместителя генпрокурора.

Также источники "Украинской правды" утверждают, что утром 7 сентября в органах прокуратуры получили распоряжение систематизировать все имеющиеся материалы относительно НАБУ и САП.

"Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на последние события, генпрокурор намерен контратаковать антикорорганы", – говорится в публикации.

В материале также отмечается, что результаты прошлогодней попытки навязать российское влияние антикоррупционным органам могут свидетельствовать о том, что в действиях Офиса Генерального прокурора во главу угла ставили саму атаку, а не ее законность.

Напомним, вечером 7 сентября Генеральный прокурор Руслан Кравченко написал заявление об отставке с должности. По его словам, решение об отставке было "политическим", и он принял его сознательно.

Операция "Карфаген" и Генеральная прокуратура: что известно

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

  • Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.
  • Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Ивахненко отправили в СИЗО с альтернативой 20 млн грн залога.
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.

Следственные действия также проводились в отношении других должностных лиц и лиц, которых правоохранители проверяют на возможную причастность к схеме.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.

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